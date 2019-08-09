taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5081
Euro
6.1738
Altın
1495.77
Borsa
99405.03
Gram Altın
266.024

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

İlde cuma günleri kurulan halk pazarında, Kurban Bayramı öncesi Edirne ve çevresinden çok Bulgaristan'da yaşayanlar rağbet gösterdi.

DHA | 09.08.2019 - 19:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Edirne'de, Kurban Bayramı öncesi kent ve çevresinin yanı sıra Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da bayram alışverişini ucuza getirmek için Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na geldi.

Halk, aradıklarını bulabilmek için sabahın erken saatlerinde kurulan pazara akın etti.

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Pazar esnafından Salih Mızrak, bayramda yüzlerinin güldüğünü söyledi. Mızrak, "Esnafımızın yüzü gülüyor bu günlerde. Bayram dolayısıyla Balkanlar'dan gelen soydaşlarımız da alışveriş yaparak esnafımızın yüzünü güldürüyor. Yani esnaf bayramı 3- 4 gün önceden kutlamaya başladı. İşler iyi, hareketlilik var. Biz bayramı önceden kutladık. Pazarda vatandaşın her alanda bulacağı ürünler var. Ucuz da olduğu için vatandaşlar burayı tercih ediyorlar" dedi.

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

BULGARİSTAN'DAN GELEN 3'E ÇARPIYOR

Bulgaristan'dan bayram alışverişi için gelen Sebahattin İsmail ise Edirne'deki pazarın oldukça ucuz olduğu için tercih ettiklerini ve sürekli geldiklerini söyleyerek, "Bulgaristan'dan sürekli geliyoruz. Pazar gerçekten ucuz. Bizi ekonomik yönden kurtarıyor buraya gelmek. Bugün de bayram alışverişi yapıyoruz. Bütün alışverişlerimizi de buradan yapıyoruz. Bulgaristan'a göre burada fiyatlar daha uygun" dedi.

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bulgaristan'da yaşayan Türkler bayram alışverişi için Edirne'de

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

78
'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

399
Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

212
4 parti ABD'den Gülen'in iadesini istedi

4 parti ABD'den Gülen'in iadesini istedi

191
Hatay'da askeri depoda patlama

Hatay'da askeri depoda patlama

65
Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

598
Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir