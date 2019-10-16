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Bulgaristan'dan Volkswagen fabrikası için iki katı para

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma fikrini askıya almasının ardından Bulgaristan, devlet teşviki teklifini 260 milyon euroya çıkardı.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 10:23..
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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Operasyonu; Almanya ve AB tarafından kınanmış, Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması gibi önlemler açıklanmıştı.

Volkswagen, salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti.

BULGARİSTAN FIRSATÇILIĞI

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.

TEKLİFİ 260 MİLYON EUROYA ÇIKARDI

Başkent Sofya merkezli Bulgar Otomotivciler Birliği'nin başkanı olan Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk." diye konuştu.

Bulgaristan'dan Volkswagen fabrikası için iki katı para

“AB KOMİSYONU İLE GÖRÜŞTÜK”

Üzerine demir yolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti. Plevneliyev, Türkiye'nin AB kurallarının dışına çıkarak teklifini yaptığını savundu. Plevneliyev, teklifin Volkswagen'e iletildiğini, henüz bir yanıt almadıklarını da belirtti.

Bulgaristan'dan Volkswagen fabrikası için iki katı para

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