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Bulgaristan'ın İstanbul Havalimanı sevinci

İstanbul Havalimanı'ndan, kalkan uçakların Bulgar hava sahasına girecek olması, ülkenin hava trafiğini yüzde 20 artıracak.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 13:25..
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Bulgaristan'ın İstanbul Havalimanı sevinci

Türkiye İstanbul Havalimanı'nın açılışını kısa zamanda gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Bu başarıdan elde edilecek gelirler sadece Türkiye için değil bazı komşu ülkeler için de olumlu bir etki edecek.

Bu ülkelerin başında Bulgaristan geliyor.  Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İstanbul Havalimanı'nın açılışına bizzat katılım göstermişti.

Bulgaristan'ın İstanbul Havalimanı sevinci

HAVA TRAFİĞİ YÜZDE ARTACAK

İstanbul Havalimanı sayesinde, Bulgaristan üzerinden hava trafiğinin yüzde 20 oranında artması bekleniyor ve bu da transit ücretlerden elde edilen gelirde bir artışa yol açacak.

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Bu durum Bulgaristan'da büyük bir sevinçle karşılandı. İstanbul Havalimanı sayesinde Bulgaristan'ın Hava Trafik Kontrolörü ihtiyacı arttı. Hava Trafik Kontrolleri'nin aldığı ücretler Bulgaristan'da çok yüksek.

Bulgaristan'ın İstanbul Havalimanı sevinci

FOTOĞRAF: İngiltere'den İstanbul'a giden bir uçak Bulgar hava sahasından geçiyor. İstanbul Havalimanı'nın dünya havacılığının merkezi haline gelmesiyle bu geçişler yüzde 20 artacak.

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi VİDEO

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