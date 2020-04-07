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Bulimia nedir

Aşırı yeme ve sonrasında yiyeceği vücuttan çıkarmaya çalışma hastalığıdır.

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Bulimia nedir

Bulimia, “tıkınırcasına yeme” ataklarıyla kendini gösterir.

Genellikle gıdalar hızla ve çoğu kez gizlice tüketilir.

Bulimia mağdurları, şişmanlamamak için yeme krizlerinden sonra kilo almaya karşı çareler üretir.

YEDİKLERİNİ KUSARLAR

Yediklerini kusarak çıkarırlarken, müshil (laksatif), idrar arttırıcı madde (diuretika) veya başka ilaçlar alırlar. Kilolarını korumak için fazla spor yaparlar.

'ŞİŞMAN OLACAĞIM' KORKUSU SARAR

Bulimik insanlar, böylece sürekli vücut ağırlıklarıyla meşgul olur. Çoğunlukla normal kiloda olsalar bile şişmanlamaktan korkarlar.

Bulimia nedir

DAHA ÇOK KADINLARDA VE GENÇ KIZLARDA RASTLANIR

Bu hastalık özellikle kadınlarda ve genç kızlarda görülür. Her 100 bulimikten 90'ı genç kız ve kadınlardan oluşur.

Ancak son zamanlarda giderek daha çok genç erkek de şişmanlamaktan korktuğunu, aşırı açlık krizlerine girdiğini, yediklerini çıkardığını, giderek daha çok spor yaptığını bildirmektedir.

Bulimia nedir

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bulimia hastalığı hemen bir günde oluşmazken, mağdurların erkenden yardım almaları oldukça önemlidir.

Başlangıcının belirtileri şunlar olabilir:

Kendi yeme davranışından memnun olmama, kişinin kilosu ve beslenmesiyle ilgili endişelenmesi, kişinin vücuduyla ilgili endişelenmesi, gizli yemek yemek, kusma veya yeme krizleri.

Bulimia nedir

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