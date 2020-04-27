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Bulut bilişim nedir

Kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetidir.

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Bulut bilişim nedir

Bulut bilişimde temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanır. Bulut sözcüğü, dosyaların sağlandığı konumu temsil etmektedir.

Söz konusu sistem, ağ tarayıcılarıyla erişilen siteler sayesinde uygulamaların internet üzerinden kullanılmasına olanak tanır.

BULUT SİSTEMİ, GÜN GEÇTİKÇE GELİŞİYOR

Dosya saklama boyutu bulut sistemlere doğru kaymaktadır. Google, Google Drive gibi çevrimiçi bilgi işleme özelliği sunan uygulamalar geliştirmiştir. Microsoft ve Intel de benzer çalışmalara imza atmıştır.

Bulut bilişim nedir

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