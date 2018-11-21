taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2868
Euro
6.0292
Altın
1227.45
Borsa
92707.95
Gram Altın
208.803

Bunalıma giren kişi yolda çırılçıplak yürüdü

Sakarya'da bir kişi, sokakta çırılçıplak yürüdü. Vatandaşlar, çıplak yürüyen kişiye müdahale ederek, bir iş yerinden aldıkları kıyafetleri giydirdi.

DHA | 21.11.2018 - 18:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bunalıma giren bir kişi, kıyafetlerini çıkararak çıplak halde sokağa çıktı. Ara sokaklardan caddeye kadar yürüyen kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yaklaşık 200 metre bu halde yürüyen kişiye çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale etti. Esnaf ve vatandaşlar, çıplak kişiyi alışveriş merkezinin girişinde bulunan kapalı alana götürdü. Yakında bulunan iş güvenliği kıyafetleri satan dükkandan getirilen kıyafetler çıplak kişiye giydirildi. Neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda cevap vermeyen kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ailesine teslim edildi.

Olay yerine gelen polis, çıplak yürüyen kişi ve ailesini polis merkezine götürerek ifadelerine başvurdu. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Bunalıma giren kişi yolda çırılçıplak yürüdü

Bunalıma giren kişi yolda çırılçıplak yürüdü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

133
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

222
'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

370
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

97
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

144
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

41
Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir