Burak Akkul, yoğun bakımda

Eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un, sonuçları pozitif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Akkul, dün fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Koronavirüs tedavisi gören 48 yaşındaki eşinin yoğun bakıma alındığını duyan sunucu Seda Akkul ise, yaşadığı acıların ardından sinir krizi geçirdi.

Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan ise, sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile son durumu anlattı:

"UYKU HALİNDE"

"Merhaba. Ben Burak Akkul'un kayınbiraderiyim. Seda Akkul'un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren koronavirüs teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı. Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak'la ilgilendikleri bilgisini aldım.

"KORKUYORUZ"

Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var. Bu gibi 'Burak Akkul vefat etti, Burak öldü' gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta 'Burak öldü mü?' diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz.

"KORONAVİRÜS ETKİSİNDEN KURTULMAK ÜZEREYDİ"

Seda, koronavirüs etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı."





Yoğun bakıma yatırılmadan 4 gün önce odasından açıklama yapan Burak Akkul, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"İNGİLTERE'DEN GELMİŞTİM"

"4 Mart'ta İngiltere'ye gittik. Birkaç gün sonra öksürük ve ateş başladı. Belçika çekimlerini iptal edip Türkiye'ye geldik. Ben de bademcik iltihabı var ve senede 2 defa öksürük oluyor. O olduğunu sandım ilk başta, kuru bir öksürüktü. İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Ateş ve halsizlik vardı. Çok ihtimal vermedim.

"TESTLERİM POZİTİF ÇIKTI"

Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor."







VİRÜSÜ İNGİLTERE'DE KAPTI

Burak Akkul, aile ziyareti için gittiği İngiltere'den döndüğünde rahatsızlanarak hastaneye başvurmuştu.