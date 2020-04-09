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Burak Akkul’un test sonuçları negatif çıktı

Koronavirüse yakalanan sunucu Burak Akkul, hastalığı yendiğini duyurdu.

Haber Merkezi |
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Burak Akkul’un test sonuçları negatif çıktı

Çok Gezenti isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, 20 gün önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Burak Akkul’un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

Bu sefer, sevilen program sunucusundan güzel haberler geldi...

Burak Akkul’un test sonuçları negatif çıktı ViDEO

Burak Akkul’un test sonuçları negatif çıktı

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Koronayı yendiğini duyuran Akkul,  "20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr Lütfi Kırdar  Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Burak Akkul’un test sonuçları negatif çıktı

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