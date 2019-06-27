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Burak Özçivit, Romanya’da hayranlarıyla buluştu

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu ünlü bir markayla Romanya’yı ziyaret etti.

İHA | 27.06.2019 - 11:48..
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Yakışıklı aktör Burak ÖzçivitRomanya Büyükelçisi ile birlikte yüzü olduğu markanın Bükreş'te açılan 4'üncü mağazasının kurdele kesme törenine katıldı.

HAYRANLARIYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Romanya’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya’da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Burak Özçivit, Romanya’da hayranlarıyla buluştu

Burak Özçivit, Romanya’da hayranlarıyla buluştu

Burak Özçivit, Romanya’da hayranlarıyla buluştu

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