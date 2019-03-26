Burak Sergen'in eski eşinden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Burak Sergen, dün nişanlısı Nihan Ünsal, eski eşi Işıl Ulutürk Sergen ve onun erkek arkadaşı Anıl Pinaz’la yemek yedi. Işıl Ulutürk Sergen ve Nihan Ünsal, sürpriz buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşınca bazı kullanıcılar tarafından sert bir dille eleştirildiler.

"ÇOCUĞUMUZ İÇİN BULUŞTUK"

Burak Sergen ile 19 yıl evli kalıp ayrılan Işıl Sergen, eleştirilere Instagram sayfasından yanıt verdi: "Kimse kimseyle kimseyi tanıştırmak için buluşmadı. Dün o resmi paylaşmamıza sebep olan konunun ne olduğunu da hiçbiriniz bilmeden linç ettiniz. Bu resim ve bu buluşma sandığınız gibi çocuğumuzun psikolojisini düşünmeden değil tam tersi çocuğumuzun psikolojisi için önemli bir uzmandan yardım alınması sonucu gerçekleşmiştir. Rahatlatabildim umarım sizleri..."