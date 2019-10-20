Burak Yılmaz derbide oynayamayacak

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması sonrası Burak Yılmaz'ın durumu belli oldu.

BeIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlı golcü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

KARTAL'DA SAKATLIKLARIN ÇOKLUĞU CAN SIKIYOR

Ankaragücü karşılaşmasında oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz, sezon öncesi hazırlık kampında sakatlık yaşayıp bir süre forma giyememişti.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana sakatlanan oyuncuların fazlalığı hem yönetimi hem de teknik ekibi düşündürüyor.

Beşiktaş'ta hazırlık kampından bu yana yaşanan sakatlıkların bir hayli can sıktığı, Abdullah Avcı'nın kadro rotasyonu konusunda elindeki oyuncu azlığı yüzünden işinin bir hayli zor olduğu ifade ediliyordu.

Beşiktaş'ta 15 futbolcu 22 kez sakatlık yaşadı



