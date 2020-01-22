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Burçin Göksu ile makyaj ve güzellik üzerine konuştuk

Burçin Göksu ile makyaj trendleri, cilt bakımı ve sosyal medyanın makyaj ve güzellik üzerine etkisini konuştuğumuz eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik.

Özel İçerik | 22.01.2020 - 15:02..
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Burçin Göksu ile markası Bugo’da buluştuk. Konumuz elbette makyaj ve güzellik. Göksu, eğlenceli karakteri ile işini gönülden yapan, makyaj denince doğalı yakalamanın önemini vurgulayan bir makyör. Hayalinin peşinden nasıl koşmuş, bugünlere nasıl gelmiş, uzun uzun konuştuk. Güzellik konusunda en doğru adımlar neler, anlattı. Makyaj trendleri, renk uyumu, konular bol...

Sohbetimiz uzun olduğundan iki bölümde paylaşacağız. İlk bölümde, makyaj trendlerini, sosyal medyanın makyaj ve güzellik üzerine etkisini, kalıcı makyaj uygulamalarını, doğru makyöz bulma ipuçlarını, cilt bakımında yapılan yanlışları ve yeni cilt bakımı uygulamalarını konuştuk. İkinci bölümde görüşürüz...

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Burçin Göksu ile makyaj ve güzellik üzerine konuştuk

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