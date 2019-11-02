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Burçin Terzioğlu'ndan evlilik sorusuna yanıt

"Evlilik, uzaktan akrabam olur." diyen oyuncu, kendi inançlarına denk gelen birini bulamadığı taktirde yeniden tek başına yürüyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 12:48..
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Burçin Terzioğlu Elele dergisine röportaj verdi.

Haziran 2008’de nikah masasına oturduğu Murat Yıldırım’dan 2014’te boşanan, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde aşk yaşamaya başladığı İlker Kaleli’den de 2018’de ayrılan oyuncu, evlilik ile ilgili net konuştu.

Burçin Terzioğlu'ndan evlilik sorusuna yanıt

"UZAKTAN AKRABAM OLUR"

“Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?” sorusuna cevap veren Terzioğlu, “Uzaktan akrabam olur. Eski yıllardan tanıdığım için görmek adına efor harcamıyorum. Yaşadıklarımı attım haybeye devam ettim yürümeye. Ne takılıp düştüğüme hayıflandım, ne koşup coştuğuma şımardım. Çıkacaksa karşıma beni mutlu edeceğine inandığım biri, denerim imza atmayı. Onun da bunu çok istemesi lazım tabii.” dedi.

Burçin Terzioğlu'ndan evlilik sorusuna yanıt

"İNANÇLARI DENK OLAN BİRİNİ BULAMAZSAM TEK YÜRÜRÜM"

Yalnızlıkla ilgili derdinin olmadığını dile getiren güzel oyuncu, "İnançları denk olan birini bulamazsam, yine tek yürürüm. Çocukları çok seviyorum ama korkuyorum. Belki tüm doğrular bir araya gelir ve düşünmeye zaman kalmadan anne olurum.” şeklinde konuştu.

Burçin Terzioğlu'ndan evlilik sorusuna yanıt

"KENDİMİ HARAP ETMİYORUM"

Hayatında dostlarının ayrı bir yeri olduğunu aktaran Terzioğlu, “Bana iyi gelen koruyup kollayan dostlarım var. Bu yüzden çok mutluyum. Yiyorum, içiyorum, eğleniyorum, geziyorum; daha fazlası için kendimi harap etmiyorum. Modum düşerse, meditasyon yaparım. Beni bulamadıysanız deniz kenarına bakın, orada yenilenip uyanıyorumdur.” dedi.

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