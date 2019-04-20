Burcu Çetinkaya açılma kararını eleştirenlere cevap verdi

Habertürk'te Oylum Talu'nun sunumuyla ekrana gelen Burası Haftasonu programının canlı yayın konuğu Burcu Çetinkaya oldu.

Çetinkaya, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Kapanma kararını bilip bilmeden eleştirenlerin olduğunu söyleyen Burcu Çetinkaya, kararları tamamen kendi başına aldığını söyledi.

1 SENE BU KARARLA MÜCADELE ETTİM

Başörtüsünü neden çıkardığını anlatan Burcu Çetinkaya, "Bu benim yolculuğum, içimde yaşadığım bir şey. Ben 1 senedir bu kararla mücadele ediyorum. Çok isterdim sürdürebilmek.

BENİMLE ALLAH ARASINDA

Asla gereksiz bulmuyorum, asla saygısızlık yapmak istemem ama gerçekten gücüm yetmedi. Bu benimle Allah arasında. Ben bu kararı aldığım günden beri kırılan k alplerin haddi hesabı yok." şeklinde konuştu.