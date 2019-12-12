Burcu Esmersoy: Sahte hesap açmadım

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtığı, bu hesaptan o dönem eşi olan Berk Suyabatmaz’la konuştuğu, buluşma zamanı geldiğinde ise kimliğini açıklayarak boşandığı ileri sürülmüştü.

"BERK GİBİ DAVRANAN BİRİLERİ VARDI"

Eylül ayında Berk Suyabatmaz’dan boşanan Esmersoy iddialara açıklık getirdi: “Berk sayfasında da paylaşmıştı. Onun gibi davranan, onun fotoğrafını kullanarak hesap açan, listesindeki kadınlara onun ağzından yazan biri oldu. Konunun benimle ilgisi yok yani. Böyle bir şey niye yapayım. Biz Berk’le anlaşamadık o yüzden ayrıldık.”