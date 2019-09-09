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Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

İki gün önce resmi olarak boşanan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, aldatmanın olmadığını sadece evliliklerini yürütemediklerini belirtti.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 16:33..
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2018 yılında New York'ta dünyaevine giren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, evliliklerini iki gün önce tek celsede güle oynaya noktaladı.

Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

AYRILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Evliliğin sona ermesiyle birlikte de ayrılığın detayları ortaya çıkmaya başladı.

TATSIZLIKLAR BİTMEDİ

İkili yakın çevresine, evliliklerinde bazı tatsızlıkların bir türlü sonlanmadığını, aldatmanın söz konusu olmadığını ve evliliklerini artık yürütemediklerini dile getirdi.

Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

ESMERSOY ÇEKİME, ESKİ EŞİ TATİLE GİTTİ

Boşanmanın hemen ardından Burcu Esmersoy İspanya'ya bir marka için özel çekime giderken, Berk Suyabatmaz arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

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