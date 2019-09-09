Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Bartın'da, 85 yaşındaki sapık, okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulundu. Bunu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. Tacizci sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çoksatan gerilim romanları yazarı Kimberly Belle ile Türkiye’de yayımlanan son romanı Yanlış Rota ve yazarlığı üzerine konuştuk…

Eşini öldüren cani doktor, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarını yorumlayan Bülent Arınç, "Hain sıfatını yakıştıramam ama siyaseten yanlış yapıyorlar" dedi.

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Bülent Arınç: Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yoktur

Ahmet Türk'ün terörle ve şiddetle alakası olmadığını söyleyen Arınç, "Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır" dedi.