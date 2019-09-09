Burcu Esmersoy ve eski eşinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

2018 yılında New York'ta dünyaevine giren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, evliliklerini iki gün önce tek celsede güle oynaya noktaladı.
AYRILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Evliliğin sona ermesiyle birlikte de ayrılığın detayları ortaya çıkmaya başladı.
TATSIZLIKLAR BİTMEDİ
İkili yakın çevresine, evliliklerinde bazı tatsızlıkların bir türlü sonlanmadığını, aldatmanın söz konusu olmadığını ve evliliklerini artık yürütemediklerini dile getirdi.
ESMERSOY ÇEKİME, ESKİ EŞİ TATİLE GİTTİ
Boşanmanın hemen ardından Burcu Esmersoy İspanya'ya bir marka için özel çekime giderken, Berk Suyabatmaz arkadaşlarıyla tatile çıktı.