taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0446
Euro
6.557
Altın
1580.97
Borsa
120941.63
Gram Altın
307.101
Bitcoin
60633.61

Burcu Esmersoy zor günlerini anlattı

Babasının kendisini hortumla dövdüğünü itiraf eden Esmersoy, "Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu.

Çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

"ÜVEY BABAMIN HAKKINI ÖDEYEMEM"

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım." diyen Esmersoy, üvey babasının ise muhteşem bir insan olduğunu dile getirdi. Esmersoy, "Onun hakkını ödeyemem." dedi.

Burcu Esmersoy zor günlerini anlattı

"ANNE DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"

Annesine yanlışlıkla 'anne' dediği için tokat yediğini anlatan Esmersoy, "Bir gün anneme yanlışlıkla 'anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım." şeklinde konuştu.

"HASTA OLUNCA MUTLU OLDUM"

Öz babasının hasta olduğunu görünce mutlu ve huzurlu hissettiğini itiraf eden ünlü sunucu, "Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın, onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil." diye konuştu.

Burcu Esmersoy zor günlerini anlattı

"TUVALETE KAPATIP HORTUMLA VURDU"

Babasından hortumla dayak yediğini dile getiren Esmersoy, "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde, hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Alişan, doğum günü için 200 bin TL harcadı
Alişan ve eşi Buse Varol, oğulları Burak'ın birinci yaşını kutladı.
Tülin Şahin, bebeğiyle podyumda
Ünlü manken Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile podyuma çıktı.
Bülent Ersoy: Sevgililer Günü'nde yorgana sarıldım
Bülent Ersoy, bu sene de Sevgililer Günü'nde yalnız olduğunu söyledi.
Zehra Çilingiroğlu'nun Sevgililer Günü
Uzatmalı aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Sevgililer Günü yemeğine çıkan Zehra Çilingiroğlu'nun, keyfi yoktu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
172
Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor
Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor
222
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışlarının startını verdi
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışlarının startını verdi
14
Caroline Yilmaz: Serdar Ortaç’ın tipi enterasan
Caroline Yilmaz: Serdar Ortaç’ın tipi enterasan
24
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1775'e çıktı
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1775'e çıktı
53
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
31
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir