Burcu Esmersoy zor günlerini anlattı

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu.

Çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

"ÜVEY BABAMIN HAKKINI ÖDEYEMEM"

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım." diyen Esmersoy, üvey babasının ise muhteşem bir insan olduğunu dile getirdi. Esmersoy, "Onun hakkını ödeyemem." dedi.





"ANNE DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"

Annesine yanlışlıkla 'anne' dediği için tokat yediğini anlatan Esmersoy, "Bir gün anneme yanlışlıkla 'anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım." şeklinde konuştu.

"HASTA OLUNCA MUTLU OLDUM"

Öz babasının hasta olduğunu görünce mutlu ve huzurlu hissettiğini itiraf eden ünlü sunucu, "Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın, onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil." diye konuştu.

"TUVALETE KAPATIP HORTUMLA VURDU"

Babasından hortumla dayak yediğini dile getiren Esmersoy, "Babanla ilgili bir ana git denildiğinde, hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu." ifadelerini kullandı.