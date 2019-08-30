taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8463
Euro
6.4524
Altın
1523.77
Borsa
96718.48
Gram Altın
286.566

Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Haber Merkezi | 30.08.2019 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Uzun zamandır boşanacakları konuşulan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın evliliği üstünde karabulutlar dolaşmaya devam ediyor.

Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

Ferhat Göçer’in geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl’ın eski sevgililerinden bahsetmesi çift arasında gerilime neden olmuştu. Düğünü terk eden Burcu Kıratlı’yı eşi Sinan Akçıl ikna etmiş ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti.

"DENSİZLİK YAPTI"

Akçıl, Göçer’in açıklamalarına ‘densizlik yaptı’ şeklinde tepki göstermişti. Aynı şekilde Göçer’de Sinan Akçıl’a sert sözlerle cevap vermişti.

‘Eski sevgili’ krizinden sonra Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl cephesinde yeni gelişme yaşandı.

AKÇIL'I SİLDİ

Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını silip Sinan Akçıl’ı da takip etmeyi bıraktı. Kıratlı’nın bu hamlesinin ardından ünlü şarkıcı da eşini takipten çıkardı.

Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

141
UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

23
Bursa'da sevgilisini yakan şahıs tahliyesini istedi

Bursa'da sevgilisini yakan şahıs tahliyesini istedi

36
Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

32
Kuzey Irak'ta 676 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 676 terörist etkisiz hale getirildi

61
İngiltere'de halk sokakta

İngiltere'de halk sokakta

35
İkinci baharlarını huzurevinde yakaladılar

İkinci baharlarını huzurevinde yakaladılar

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir