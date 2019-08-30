Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

Uzun zamandır boşanacakları konuşulan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın evliliği üstünde karabulutlar dolaşmaya devam ediyor.

Ferhat Göçer’in geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl’ın eski sevgililerinden bahsetmesi çift arasında gerilime neden olmuştu. Düğünü terk eden Burcu Kıratlı’yı eşi Sinan Akçıl ikna etmiş ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti.

"DENSİZLİK YAPTI"

Akçıl, Göçer’in açıklamalarına ‘densizlik yaptı’ şeklinde tepki göstermişti. Aynı şekilde Göçer’de Sinan Akçıl’a sert sözlerle cevap vermişti.

‘Eski sevgili’ krizinden sonra Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl cephesinde yeni gelişme yaşandı.

AKÇIL'I SİLDİ

Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını silip Sinan Akçıl’ı da takip etmeyi bıraktı. Kıratlı’nın bu hamlesinin ardından ünlü şarkıcı da eşini takipten çıkardı.