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Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl aşkı tam gaz devam

Haklarında sürekli aşk haberleri çıkan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, yeni bir aşka yelken açtı.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 10:43..
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Adları aşk dedikodularına karışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'de bir mekandan beraber çıkarken görüntülendi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Özel hayatı hakkında konuşmak istemeyen Sinan Akçıl, basın mensuplarının sorularına "Her şey güzel" şeklinde cevap verdi.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl aşkı tam gaz devam

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Sinan Akçıl kendisine "Yunan heykelim" diyen oyuncu Buse Narcı ile yaşadığı kısa süreli ilişkisinin ardından 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile bir aşka yelken açmış, verdiği bir İstanbul konserinde de aşkını herkese haykırmıştı. Çift daha sonra ayrılmıştı.

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