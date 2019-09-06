taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7052
Euro
6.3016
Altın
1509.52
Borsa
100278.37
Gram Altın
275.914

Burcu Kıratlı'dan boşanma partisi açıklaması

Sinan Akçıl'la boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, evliliğe veda partisi yapmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

9 ay önce Amsterdam'da rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşkı bitti. Boşanma tarihleri belli olan ünlü çiftten Burcu Kıratlı'nın, boşanma partisi düzenlediği iddia edildi. Kıratlı'nın bir evde düzenlediği boşanma partisine ise ünlü isimlerin de katıldığı konuşuluyordu.

Burcu Kıratlı'dan boşanma partisi açıklaması

"SÖYLEMESİ BİLE ÇİRKİN"

Bu haberlerin ardından Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı. Kıratlı’nın, açıklaması şöyle: "'Boşanma Partisi' Söylemesi bile çirkin. Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz."

Burcu Kıratlı'dan boşanma partisi açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

147
İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

221
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

24
Konya'da bir kadın eşini öldürdü

Konya'da bir kadın eşini öldürdü

125
ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

75
Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

35
Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler

Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir