Burcu Kıratlı'dan boşanma partisi açıklaması

9 ay önce Amsterdam'da rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşkı bitti. Boşanma tarihleri belli olan ünlü çiftten Burcu Kıratlı'nın, boşanma partisi düzenlediği iddia edildi. Kıratlı'nın bir evde düzenlediği boşanma partisine ise ünlü isimlerin de katıldığı konuşuluyordu.

"SÖYLEMESİ BİLE ÇİRKİN"

Bu haberlerin ardından Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı. Kıratlı’nın, açıklaması şöyle: "'Boşanma Partisi' Söylemesi bile çirkin. Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz."