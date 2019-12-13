Burcu Özberk: İlk defa doğum günü kutladım

"Afili Aşk" dizisinin 'Ayşe'si Burcu Özberk, dün akşam dizideki partneri Çağlar Ertuğrul, yakın arkadaşı Hande Erçel ve yakın arkadaş grubun yer aldığı bir etkinlikle doğum gününü kutladı.

Parti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

"KENDİM AYARLADIM"

Özberk, ilk kez doğum gününü kutladığını şu sözleriyle dile getirdi: "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım."