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Burcu Özberk: İlk defa doğum günü kutladım

Oyuncu Burcu Özberk, bugün 30 yaşına bastı. Dün akşam da arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Özberk, ilginç bir itirafta bulundu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 08:10..
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"Afili Aşk" dizisinin 'Ayşe'si Burcu Özberk, dün akşam dizideki partneri Çağlar Ertuğrul, yakın arkadaşı Hande Erçel ve yakın arkadaş grubun yer aldığı bir etkinlikle doğum gününü kutladı.

Parti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

"KENDİM AYARLADIM"

Özberk, ilk kez doğum gününü kutladığını şu sözleriyle dile getirdi: "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım."

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