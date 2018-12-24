Burdur bedellileri için tatil rehberi

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Bedelli askerlik yerleri açıklanmış, sırayla herkes askerliğini yapıyorken, yine binlerce kişi ülkemizde Burdur diye bir yer olduğunu yeni öğrendi. “Bedelli askerlik Burdur’a çıkmış, Salda Gölü’nde story atarım iyi oldu" diyenleri ben yakından duyuyorum. Bedellide herkese Burdur çıkmış olsa gerek, Whatsapp gruplarına bir ben dahil değilim. Türk Silahlı Kuvvetleri de bedelli askerlik yapan tüm futbolcuları, haziran ayında Burdur’da askere alacak. Hazır Türkiye’nin yarısı Burdur’a gidecekken, size güzel bir tatil rotası hazırladım; belki canınız çeker de askerlik sonrası tatil yapma imkanı bulursunuz. Ayrılırken Burdur Gölü’ne karşı çayınızı içmeyi unutmayın. Burdur’da askerlik yapacak arkadaşlar için şimdiden hayırlı tezkereler.

Burdur nerede diye merak eden olursa; Akdeniz’in iç kısmında Antalya, Denizli, Muğla, Isparta ve Afyon illeriyle komşu. İlk rotamız ise Salda!

TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ SALDA GÖLÜ

Salda Gölü, sadece Burdur’un değil, tüm Türkiye’nin en ikonik doğal oluşumlarından bir tanesi. Çünkü burası, Mars’ın yüzey özellikleriyle benzerlikler taşıyan dünyadaki iki yerden biri. Birkaç yıldır bu kadar popüler olmasının sebebi ise gezginlerin burayı keşfederek, sosyal medya hesaplarında paylaşması. Salda Gölü; Burdur, Denizli ve Antalya’nın ortasında kalıyor ve ana yol üzerinde bulunmuyor. Burayı bozulmadan görün. İsteyenler, Maldivler olarak anılan kısımda çadır kurup kamp yapıyor. Bungalov evlerde ya da hazır çadırlarda konaklamak isteyenlerin ise Yeşilova’ya gitmesi gerekiyor. Salda Gölü; Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 4 kilometre, Burdur merkeze de 75 kilometre 1 saat 15 dakika mesafede.

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BİR İKİ SAATLİK TARİH KOKAN BİR GEZİ: TARİHİ OSMANLI YAPILARI

Burdur merkezde; Osmanlı’dan kalma çok güzel konak, cami, kule, medrese, hamam, kervansaray gibi görülmeye değer yapılar bulunuyor. Gelmişken tarihi yapılarını da görün derim. Özellikle; 17. yy. Osmanlı mimarisi zarif Bakibey Konağı ve Taş Oda, 14. y.y Hamitoğulları’ndan kalma Ulu Cami, Burdur Arkeoloji Müzesi’nin de içinde olduğu Pirkulzade Medresesi, 19. yy Osmanlı mimarisi Mısırlılar ve Piribaşlar Evleri, Saat Kulesi merkezde görülmesi gereken yerler.

BURDUR ŞİŞİ YEMEDEN DÖNME

Burdur’un ünlü lezzeti şiş kebabı. Dananın en lezzetli yerlerinden biri olan kaburga etinden yapıldığından, tadını bastrmaması için şişe iç yağından başka malzeme eklenmiyor. Adana, Gaziantep, Urfa kadar bir Burdur’un şiş kebabı meşhur. İlk ortaya çıktığı 19. yüzyılın başlarında, keçi eti kıymasından yapılıyormuş, şimdi isteseniz de orijinal halini bulamıyorsunuz. Burdur şişi yiyebileceğiniz birçok yer var ama en iyisi Şişçi Hasan.

BURDUR’UN ANTİK KENTİ: SAGALASSOS

Burası Burdur’un UNESCO Dünya Kültür Mirası Aday Listesi’ndeki, 12 bin yıldır neredeyse hiç bozulmadan, bugüne kadar kalabilmiş şehir kalıntılarının bulunduğu antik kenti Sagalassos. Buradan çıkan seramikler, Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Anadolu’ya birçok antik kente malzeme olduğundan, dönemin ticaret yolları hakkında ip uçları da veriyor. Agora çeşmeleri, Hadrian Çeşmesi, Geç Helenistik Çeşme, Antoninler Çeşmesi…Hepsi bozulmadan bugüne kadar gelebilmeyi başarmış yapılardan. Ayrıca Ağlasun Dağı eteklerinde yüksek rakımlı (1490-1600 metreler arasında) bir şehir olduğundan, dünyanın en yüksek noktasındaki tiyatro da burada. Sagalassos; Ağlasun ilçesine 7 kilometre Burdur merkeze 35 kilometre mesafede.

YAĞLI BOYA TABLOSU GİBİ BİR MANZARA

Karacaören Barajı, aslında hem Isparta’ya hem de Burdur’a sınırı olan büyük bir göl. Burası, yeşilin 50 tonunu görmek için Burdur’daki en iyi yer. Yağlı boya tablosundan fırlamışcasına, güzel manzaralar eşliğinde çam ağaçları arasında kamp kurmak, gölde balık tutmak, kano yapmak güzel olabilir. Buraya gelmişken kısa bir tekne turunu da es geçmeyin. Kişi başı 20-25 TL civarında fiyatlara uygun tur yapacak tekneler de var. Hem tekne turu hem de yeme – içme, konaklama gibi ihtiyaçlar için buradaki Saklıgöl Evleri Tesisi'ni kullanabilirsiniz. Burası, Burdur merkeze 77 kilometre 1 saat 15 dakika, Antalya merkeze 68 kilometre 1 saat, Isparta merkeze 64 kilometre 1 saat mesafede.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MAĞARASI İNSUYU



Burası Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası. Turizime açılan dediysek sadece ilk 330 mlik kısmı. Aslında İnsuyu, turistik olmayan bölümleriyle beraber 8 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en büyük mağarası. Burası, karstik kayaların zamanla yer altı sularıyla erimesi ve aşınmasıyala oluşan sarkıt ve dikitlerden, sayısız odacıklar ve dehlizlerden bir yer altı sarayı gibi. Her ne kadar ismi İnsuyu olsa da zamanında, içindeki gölden tarım amacıyla çekilen sular nedeniyle su seviyesi bir hayli azalmış. İnsuyu Mağarası, Burdur merkeze 10 kilometre mesafedeki Çatağıl Köyü’ne bağlı.

SALDA GÖLÜ’NDEN SONRA BURDUR GÖLÜ

Burdur Gölü, Türkiye’nin 7. büyük gölü. Zamanında, burada meydana gelen bir tektonik deprem sonucu oluşan boşluğa dolan sularla oluşmuş. Suyu Salda gibi tatlı değil, hatta oldukça tuzlu, çünkü burası kapalı bir havza. Yani gölün suları, açık denize veya bir akarsuya ulaşmadığı için yenilenmiyor. Dolayısıyla olası bir kuraklık durumunda, ilk yok olacak sulak alanlardan birisi. Ve ne yazık ki her geçen gün biraz daha kuruyor. Fakat yine de burası, 85 farklı türde 300 bine yakın su kuşuna ve nesli tükenmekte olan Dikkuyruk Ördekleri’nin ev, olduğundan, uluslararası bir öneme sahip. Salda Gölü kadar efsane olmasa da Burdur’un hakkını vermek için Burdur Gölü kenarında da günü batırmak lazım. Burdur merkeze çok yakın, hemen birkaç kilometre ötesinde bulunuyor.

BU MEVSİMDE YAPABİLECEĞİNİZ EN İYİ AKTİVİTE

Kayakseverlere bir güzel haber de Burdur’dan. Bir Palandöken, bir Sarıkamış olmasa da Salda Gölü’ne 20 dakika mesafedeki 2079 metre rakımlı Eşeler Yaylası’na kurulmuş Salda Kayak Merkezi; kış aylarında 50 – 100 santim arasında kar alıyor. Kayak merkezinde uzunlukları 1 – 1,5 kilometre arasında değişen, farklı seviyelerde toplam 5 pist var.

Teleski olanağı ve 860 metre telesiyej hattı da var. Şimdilik kayak merkezi sadece günübirlik kullanıma açık, yani burada konaklama için herhangi bir tesis henüz yok ama kayak ve elbise kiralama olanakları var. Zaten bir tane kafe tarzı bir yer var, oradan hem yiyecek-içeçek hem de kar motoru, kayak malzemesi, kızak gibi tüm ihtiyaçlarınızı tek bir yerden karşılıyorsunuz. Bonus: Bu kayak merkezi Salda Gölü manzaralı.