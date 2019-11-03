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Burdur'da 3 gündür kayıp yönetmenden kötü haber

3 gündür kendisinden haber alınamayan Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel'in, ormanlık alandaki dere yatağında cansız bedeni bulundu.

DHA | 03.11.2019 - 03:26..
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Burdur'da çarşamba günü, yönetmen Mehmet Şafak Türkel’den(38) haber alamayan ailesi durumu, polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince Türkel’i arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramalara devam eden polis, saat 16.30 sıralarında, Burdur-Antalya yolundaki ormanlık alanda bulunan dere yatağında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. Yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. İnceleme yapan ekipler, cesedin Mehmet Şafak Türkel'e ait olduğunu tespit etti.

3 gündür kayıp olan yönetmen dere yatağında ölü bulundu -1

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Türkel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 gündür kayıp olan yönetmen dere yatağında ölü bulundu -3

MEHMET ŞAFAK TÜRKEL KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Mehmet Şafak Türkel, 2001 yılından itibaren 20'den fazla dans filmi, kısa film ve belgesel film çekti. Yerli ve yabancı festivallere katılan ve ödüller alan Türkel, su seviyesi azalan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için hazırlanan Göle Yas (Song of the Lake) belgeselinin yönetmenliğini üstlenirken, Göle Hayat Derneği'nin de kurucu başkanı olarak görev aldı.

3 gündür kayıp olan yönetmen dere yatağında ölü bulundu -2

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