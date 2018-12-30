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Burdur'da 4 araç birbirine girdi: 2 ölü 8 yaralı

Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı ile Mehmet Eroğuz hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

DHA | 30.12.2018 - 08:15..
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Gölhisar-Denizli yolunun Çamköy yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kazada 4 araç birbirine girdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Burdur'da 4 araç birbirine girdi: 2 ölü 8 yaralı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi ile Denizli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gölhisar- Denizli yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da 4 araç birbirine girdi: 2 ölü 8 yaralı

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