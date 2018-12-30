Burdur'da 4 araç birbirine girdi: 2 ölü 8 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump, Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini belirtti.

Trump: Çin Devlet Başkanı ile çok iyi anlaşıyoruz

3

Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

Bursa'da köpek beslediği için komşuları ile tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs gece saatlerinde pompalı tüfek ile dehşet saçtı.