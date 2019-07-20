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Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia V., ikiz kardeşi Ramazan G. ve oğlu Osman V., oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdi.

DHA | 20.07.2019 - 19:58..
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Burdur'un Bucak ilçesi Keçilli köyünde, Akdere mevkisinde koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural, ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural, kullandıkları su kuyusunu temizlemek istedi.

YEĞENİNİ ÇIKARMAK İSTERKEN NEFESİ KESİLDİ

Kuyuya giren Osman Vural bir süre suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak kuyuda yığılıp kaldı. Durumu fark eden dayısı Ramazan Gürel, yardım etmek için kuyuya indi. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya inen Ramazan Gürel, yeğenini çıkarmaya çalıştığı sırada oksijen yetersizliğinden nefes alamadı ve kuyudan çıkamadı.Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

KARDEŞİ VE OĞLU İÇİN KUYUYA GİRDİ

Oğlu ve kardeşinin kuyudan çıkmaması üzerine paniğe kapılan Rabia V., hemen yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun süre uğraşan Rabia V., bir süre sonra kuyuda yığılıp kaldı.

3 KİŞİ KUYUDA HAYATINI KAYBETTİ

Kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oksijen tüpü takarak kuyuya indi. Ekip önce Rabia V.'nin cesedini çıkardı. Ardından ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in cansız bedenine ulaşan itfaiye ekipleri son olarak Osman Vural'ın cenazesini çıkardı.

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

Burdur'da anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda boğuldu

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