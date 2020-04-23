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Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, arpa yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA |
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Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü

Mustafa Vural (63) idaresindeki 06 FC 6241 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolu Kuzköy Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Vural ve yanındaki Ali Yer (42) yaralandı.

Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü

Ağır yaralanan Yer kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Vural'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü

Kazanın şiddetiyle 3'e bölünen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yola dökülen arpaları temizlemesinin ardından ulaşım normale döndü.

Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü

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