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Burdur'da bahçesine giren sahipli köpeği vurdu

Rottweiler cinsi köpek komşusunun kümesindeki tavuğu parçalayınca, kümes sahibi av tüfeğiyle ateş etti.

DHA | 06.11.2019 - 16:02..
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Burdur'un Çallıca köyünde bir besi çiftliğinde güvenlik amaçlı tutulan Rottweiler cinsi 2 yaşındaki 'Shila' isimli köpek, bu sabah bakıcısı tarafından dolaşması için serbest bırakıldı.

TAVUĞU PARÇALADI

Çiftliğin yanında bulunan Hüseyin Akça'ya ait kümese giren köpek, bir tavuğu parçaladı.

KÖPEĞE ATEŞ ETTİ

Kümesteki köpeği gören Hüseyin Akça ise otomatik av tüfeğiyle köpeğe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden köpek, ağır yaralandı.

Kümesine giren komşusunun köpeğini vurdu -1

HAYATINI KAYBETTİ

Köpeği gören bakıcısı Kemal Taşlıoğlu ilk müdahaleyi yaptı, ancak 'Shila' telef oldu. Sahibinin ihbarı üzerine jandarma, Hüseyin Akça'yı ifadesini almak üzere Hacılar Jandarma Karakolu'na götürdü. Köpek ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve nekropsi yapılması için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.


Kümesine giren komşusunun köpeğini vurdu -2

Kümesine giren komşusunun köpeğini vurdu -3

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