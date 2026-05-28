Burdur'da besici kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı
Çavdır ilçesinde hayvan alım satımı yapan Gökhan Demirhan, açık kasa kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı. Koçun tos vurduğu Demirhan düşerken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
HUYSUZLANAN KEÇİ, SAHİBİNE TOSLADI
Burdur'un Çavdır ilçesinde hayvan alım satımı işiyle uğraşan Gökhan Demirhan, satış için getirdiği koçu açık kasa kamyonetten indirmek istedi.
İpinden tutularak indirilmeye çalışılan koç, bir anda huysuzlanarak sahibine tos vurdu.
KOÇUN DARBESİYLE YERE SERİLDİ
Koçun darbesiyle dengesini kaybeden Demirhan, düştü.
Olay sonrası Demirhan yerinden kalkarken, koçun, iş yerinin arka tarafına koştuğu görüldü.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)