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Burdur'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

AA | 04.01.2020 - 04:03..
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Burdur'un Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 kişi arasında tartışma çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu Nasır Sarwarı (20) bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SALDIRI ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bu arada, bıçaklama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin birbiriyle tartışması, bir kişinin cebinden çıkardığı bıçakla Sarwarı'yı yaralayıp, bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Bıçaklı kavga anlarını güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

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