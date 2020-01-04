Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı

Burdur'un Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu Nasır Sarwarı (20) bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Bu arada, bıçaklama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin birbiriyle tartışması, bir kişinin cebinden çıkardığı bıçakla Sarwarı'yı yaralayıp, bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Burdur'da bıçaklı kavga İZLE