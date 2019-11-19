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Burdur'da bir kişi öldürdüğü babasını ateşe atıp yaktı

Burdur'da, 3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çobanın oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

İHA | 19.11.2019 - 22:20..
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Burdur'un Çelktikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde, 3 gündür kayıp olarak aranan ve 10 yıldır çobanlık yapan Hasan Hüseyin Süzen (60), Demirli mevkisinde ölü olarak bulundu.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Sözen'in oğlu İsmail Süzen’i gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cansız halde bulunan Hasan Hüseyin Süzen’in öldürüldükten sonra ateşe atılıp yakıldığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden ayrılan çoban Sözen'in koyunları sattığı bilgisine de ulaşıldı.

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