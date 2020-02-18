Burdur'da bir sürücü altıncı kez alkollü yakalandı

Burdur'da, Köprübaşı kavşağında 15 DY 432 plakalı minibüsüyle kırmızı ışık ihlali yapan Mustafa A.İ., trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak, yoluna devam etti.

EKİP OTOSUNUN DİKİZ AYNASINI KIRDI

Daha sonra durdurulan Mustafa A.İ., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yeniden kaçmaya çalışan Mustafa A.İ., aracıyla trafik ekip otosunun dikiz aynasına çarptı.

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Aynı mahallede, önce park halindeki 03 VL 328 plakalı kamyonete, ardından kaldırıma çarpan minibüsten inip yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A.İ., mahalle bekçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

6'INCI KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Mustafa A.İ.'nin, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol muayenesinde 1.42 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücünün daha önce 5 defa daha alkollü yakalandığı öğrenildi.

2040 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine, altıncı kez alkollü araç kullanmaktan 2040 yılına kadar el konuldu ve çeşitli maddelerden 13 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.