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Burdur'da böcekli unları piyasaya sürerken yakalandılar

Çeltikli ilçesinde, son kullanma tarihi geçen unları eleyerek piyasaya sürmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

AA | 12.11.2019 - 21:42..
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Burdur'da böcekli unları piyasaya sürmeye hazırlanırken suç üstü yakalanan 3 kişiyle birlikte 66 çuval un ve elenmeyi bekleyen 3 bin 300 kilogram un ele geçirildi.

Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı VİDEO

BOŞ ARAZİDE UN ELERKEN YAKALANDILAR

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bağsaray köyünde M.S'nin Isparta'daki bir fırından aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş unları eleyerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler M.S, A.G. ve A.B'nin böceklenmiş unları köy dışındaki boş araziye kurdukları makinede eleyerek çuvalladıklarını tespit eden jandarma ekipleri, şüphelilere müdahale etti.

3 TON BÖCEKLİ UNA EL KONULDU

Ekiplerin yaptığı incelemede, unların doldurulduğu 66 çuval, 3 bin 300 kilogram elenmeyi bekleyen un, 2 sanayi tipi un eleme makinesi, 1 çuval dikme makinesi ve 1 elektronik baskül ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Burdur'da böcekli unları piyasaya sürerken yakalandılar

Burdur'da böcekli unları piyasaya sürerken yakalandılar

Burdur'da böcekli unları piyasaya sürerken yakalandılar

Burdur'da böcekli unları piyasaya sürerken yakalandılar

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