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Burdur'da caminin yardım parasının çalınma anı kameraya yakalandı

Burdur'da Kameriye Camiin'de yardım toplamak için bulundurulan çelik kasadan 500 lira çalındı.

DHA | 25.10.2019 - 18:08..
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Burdur'da, Kameriye Camii'ndeki 500 lira yardım parası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O onlar camideki güvenlik kameralarına yansıdı.

Caminin yardım parasını çaldı VİDEO

İMAM FARK ETTİ

İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne dün saat 21.45'te gelen 25 yaşlarındaki şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. İçeri girdikten sonra da görevli odasının ve çelik kasanın anahtarını arayıp, buldu. Anahtarla girdiği odadaki kasayı açıp, 500 lirayı aldı. Şüpheli kaçarken, hırsızlık olayı, sabah saatlerinde cami imamı tarafından fark edildi

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması görülüyor.
Görüntülerde, şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarı yerine koyduğu ve camiden çıkışı da yer alıyor.i

Burdur'da caminin yardım parasının çalınma anı kameraya yakalandı

Burdur'da caminin yardım parasının çalınma anı kameraya yakalandı


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