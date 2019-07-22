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Burdur'da çatıya düşen buz parçası

İlçede meydana gelen olay, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

İHA | 22.07.2019 - 16:27..
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü.

Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı.

BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU

Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü.

Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi, oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı.

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

YOLCU UÇAĞINDAN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Jandarma ekiplerince, buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp numune alındı.

Buz kütlesinin, yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

"8 AYLIK BEBEĞİMİN ODASINA DÜŞTÜ"

Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, "Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Kızımı alıp hemen dışarı çıktım. Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Buzdan numune aldılar. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz." dedi.

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

Burdur'da çatıya düşen buz parçası

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