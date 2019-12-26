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Burdur'da cenaze dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp, refüje devrilmesi sonucu Ahmet Candan isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

DHA | 26.12.2019 - 19:12..
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Burdur- Tefenni yolunun 38'inci kilometresinde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönen Resul Candan (40) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi.

Kazada, sürücü Candan ile otomobildeki babası Ahmet Candan, Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) yaralandı.

Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı -3

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 yaralı, bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Candan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı -2


Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı -4

Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı -5

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