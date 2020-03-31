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Burdur'da çiftçi tarlasını sürerken tarihi eser buldu

Tarlasında tarihi eser bulan çiftçinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu alan şeritle çevrilerek korumaya alındı.

İHA |
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Burdur'da çiftçi tarlasını sürerken tarihi eser buldu

Burdur'da Merkeze Bağlı Büğdüz köyünde ikamet eden Abdullah Candan köy kenarındaki tarlasını sürmeye başladı.

Tarlasını sürdüğü esnada sert bir cisimle karşılaşan Candan, kepçe yardımıyla toprağı kazdı.

TARLADAN TARİHİ ESER ÇIKTI

Abdullah Candan kepçeyle yaptığı kazı sırasında tarihi nitelikte olan 5 parça kaya blok buldu.

Candan'ın durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine tarlanın etrafına şerit çekilerek koruma altına alındı.

Burdur'da tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu

ESERLER 2'NCİ YÜZYIL ROMA DÖNEMİNE AİT ÇIKTI

Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Tarla sahibi Abdullah Candan, "Tarlamı sürerken sabana taş denk geldi onu çıkartırken başka bir taş daha denk geldi. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Müze Müdürlüğünden geldiler, burayı sit alanı ilan edeceklerini söylediler." dedi.

Burdur'da çiftçi tarlasını sürerken tarihi eser buldu

Burdur'da çiftçi tarlasını sürerken tarihi eser buldu

Burdur'da çiftçi tarlasını sürerken tarihi eser buldu

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