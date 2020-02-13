Burdur’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, evde bulunan 4 kişiyi etkiledi. Daha sonra eve gelen diğer aile ferdi de yoğun karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalık geçirdi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 5 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

48 yaşındaki Ayfer Gündüz ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 2 kişi ise ambulanslarla Antalya’daki bir hastaneye sevk edildi.