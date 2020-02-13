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Burdur’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü 4 yaralı

Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İHA | 13.02.2020 - 17:51..
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Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, evde bulunan 4 kişiyi etkiledi. Daha sonra eve gelen diğer aile ferdi de yoğun karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalık geçirdi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 5 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

48 yaşındaki Ayfer Gündüz ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 2 kişi ise ambulanslarla Antalya’daki bir hastaneye sevk edildi.

Burdur’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü 4 yaralı

Burdur’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü 4 yaralı

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