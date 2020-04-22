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Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişiye, toplamda 44 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar oynanan yer mühürlendi.

İHA |
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Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bucak ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 14 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda kumar oynamada kullanılan çok sayıda iskambil kâğıdı, oyun pulu, içerisinde şahıs isimleri ve çeşitli para miktarı yazısı bulunan çok sayıda yazboz ile ajanda ele geçirildi.

ŞAHISLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yakalanan 14 şahıs ile ilgili olarak 3 kişi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, 11 kişi hakkında kumar oynamaktan idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Operasyon sırasında bir deste iskambil kâğıdını ve yazbozu, odada bulunan yanan sobaya attığı belirnen 1 şahıs hakkında, "Suç Delillerini Yok Etme" suçundan da ayrıca adli işlem başlatıldı.

14 KİŞİYE 44 BİN 100 LİRA PARA CEZASI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararına aykırı hareket eden 14 şahıs hakkında, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası yaptırım tutanağı tanzim edilirken, kumar oynandığı tespit edilen ikamet mühürlendi.

Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza

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