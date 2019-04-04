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Burdur'da intihara teşebbüs eden kadını eşi yakaladı

Ailesiyle miras alacağı yüzünden problem olduğu iddia edilen kadın, inşaat halindeki binanın dördüncü katının balkonuna çıkıp intihar edecekken son anda, kocası tarafından içeri çekildi.

DHA | 04.04.2019 - 11:21..
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Merkez Mahallesi'nde Eski Antalya Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde inşaat halinde bulanan bir apartmanın dördüncü katında, intihar girişimi yaşandı.

KOCASI SON ANDA YAKALADI

Yapımı devam eden inşaatın 4. katındaki balkona çıkan Faden A. (29), balkonun kenarına oturup ayaklarını aşağı sarkıttı. Faden A.'nın apartmanın balkonundan ayaklarını aşağıya sarkıttığını gören çevredeki vatandaşlar, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altına branda serdi. Asayiş ekipleri genç kadını, atlamaması için ikna etmeye çalıştığı sırada binanın balkonuna çıkan kocası, bir anda arkasından yaklaşıp kadını yakalayarak balkonun içine çekti. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Faden A.'nın, ailesiyle miras alacağı yüzünden problemi olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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