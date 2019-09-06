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Burdur'da oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

Üvey babasıyla tartışıp evden çıkan oğlunu aramak için komşusunun tarlasına giden kadın, yaban domuzları için kurulan tellere temas edince akıma kapılıp, yaşamını yitirdi.

DHA | 06.09.2019 - 12:55..
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Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyünde yaşayan Hasan İlkan (36) ve üvey oğlu Mustafa B. (13), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma üzerine evden ayrılan Mustafa B., geri dönmedi.

TELLERE TEMAS ETTİ, HAYATINI KAYBETTİ

Havanın kararması ve yağmurun başlaması üzerine 43 yaşındaki Cennet İlkan, meraklanarak, önceki eşinden olan oğlu Mustafa B.'yi aramaya başladı. Bir süre oğlunu arayan Cennet İlkan, komşuları F.K.'ye ait mısır tarlasını da kontrol etmek istedi. İlkan, yaban domuzlarının tarlaya girmesini önlemek için çevresine takılan ve elektrik akımı verilen tellere temas etti.

Burdur'da oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN KAYIP ANONSU

Eşinin eve dönmemesi üzerine Hasan İlkan, cami hoparlöründen kayıp anonsu yaptırdı. Hasan İlkan ve köy sakinleri, anne ve oğlunu bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Cennet İlkan, tarlanın önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

EVDEN KAÇAN ÇOCUK DÖNDÜ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Cennet İlkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlkan'ın cansız bedeni, otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evden kaçan Mustafa B. ise bir süre sonra döndü.

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