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Burdur'da ölüme gidiyorum diyen şahıs yaralı bulundu

Burdur'da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapattı. Kimliği tespit edilen şahsı jandarma ekipleri yaralı halde buldu.

İHA | 24.12.2019 - 04:21..
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapatan kişinin kimliğini tespit edebilmek için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, şahsın Çavdır ilçesi Anbarcık Köyü'nde ikamet eden ve gün içerisinde Anbarcık Yaylası mevkiine odun toplamaya gidip köye dönmediği anlaşılan M.D. isimli vatandaş olduğunu tespit etti.

Burdur'da ölüme gidiyorum diyen şahıs yaralı bulundu

YAYLADA YARALI HALDE BULUNDU

M.D.'nin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığından 1 iz takip köpeği, 1 serçe çok rötarlı termal mini İHA, Jandarma Asayiş Timleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilerek, M.D.’nin aranmasına başlandı. Yapılan aramalar sonucu M.D. akşam saatlerinde Anbarcık köyü Armutlu Tepe mevkiindeki kayalık alanda düşme sonucu yaralı vaziyette bulundu. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan M.D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Burdur'da ölüme gidiyorum diyen şahıs yaralı bulundu

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