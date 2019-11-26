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Burdur'da ördek avcısına 18 bin lira ceza

Usulsüz 45 adet ördek avlayan avcıya, 18 bin 996 TL para cezası uygulandı.

İHA | 26.11.2019 - 16:43..
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Burdur İli Merkez Askeriye köyü çıkışında yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

45 ÖRDEK TESPİT EDİLDİ

Kontrol maksatlı durdurulan M.D. isimli şahsa ait araçta yapılan kontrolde, aracın bagaj kısmında çanta ve poşetler içerisinde usulsüz/kota fazlası avlandıkları tespit edilen 45 adet ördek tespit edildi.

Burdur'da ördek avcısına 18 bin lira ceza

18 BİN 996 TL CEZA KESİLDİ

Tespiti yapılan kanatlı hayvanlar, gerekli idari yaptırım kararı uygulanmak üzere Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer yandan avcıya, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet Suçundan toplam 18 bin 996 TL idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

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