Burdur'da otomobil şarampole devrildi

Burdur'da merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında kaza meydana geldi.
Burdur'dan Karamanlı'ya giden Osman Gençaslan'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Osman Gençaslan ile araçta bulunan eşi Zeliha, kızları Pınar ve Duygu Gençaslan yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.