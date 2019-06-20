Burdur'da otomobil şarampole devrildi

1,721 kez izlendi

3,843 kez izlendi

Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci tatili çalışarak geçiriyor

1,655 kez izlendi

2,693 kez izlendi

Kütahya'da genç çocuk sokak ortasında dayak yedi

1,499 kez izlendi

1,541 kez izlendi

1,378 kez izlendi

Top Gear'ın sunucusu programın en hızlı tur rekorunu kırdı

1 İzmir'de eniştesini öldüren kadına taciz indirimi İzmir'de hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde eniştesini pompalı tüfek ile vurarak öldüren kadın, 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 Top Gear'ın sunucusundan en hızlı tur rekoru BBC'nin sevilen programlarından 'Top Gear'ın sunucusu Stig, Ferrari 488 Pista ile programın en hızlı tur rekorunu egale etti.

3 Plörezi nedir Plörezi, biri akciğerin dış yüzünü diğeri ise göğüs duvarının iç yüzünü saran 2 akciğer zarı arasında kalan potansiyel boşlukta sıvı birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık türü.

4 Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'da Roma'nın Sırp sol beki Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

5 Shengen vizesiyle seyahat ederken dikkat etmeniz gerekenler Gezi literatürümüzde vize eşittir çile desek yeridir herhalde. Schengen vizesine ait 2018 yılı istatistiklerine bakılırsa, Türkler Avrupa seyahatlerinden caymış durumda.

6 Seçimde 10 milyon 360 bin 963 kişi oy kullanacak 23 Haziran 2019’da yapılacak seçimlerde 31 Mart 2019’da yapılan seçimlere göre 44,852 seçmen daha oy kullanamayacak.