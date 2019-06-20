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Burdur'da otomobil şarampole devrildi

Otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

DHA | 20.06.2019 - 18:13..
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Burdur'da merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

Burdur'dan Karamanlı'ya giden Osman Gençaslan'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Osman Gençaslan ile araçta bulunan eşi Zeliha, kızları Pınar ve Duygu Gençaslan yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burdur'da otomobil şarampole devrildi

Burdur'da otomobil şarampole devrildi

Burdur'da otomobil şarampole devrildi

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