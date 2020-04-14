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Burdur'da pazar kuyruğu

Salı günleri kurulan halk pazarına girişte, koronavirüs tedbirleri uygulandı. Pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

DHA |
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Burdur'da pazar kuyruğu

 

Burdur'da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı koronavirüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi.

Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.

Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar, kuralları hiçe saydı.

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -4

1 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Vatandaşlar, pazara girmek için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu duruma isyan etti.

Ekipler, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere, belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -1



Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -2

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -3

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -5

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -6

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -7

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -8

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -9

Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu -10

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