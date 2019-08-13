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Burdur'da tarla sulayan şahsın şüpheli ölümü

Gökçebağ köyünde tarlasını sulayan 57 yaşındaki Bahattin O., hayatını kaybetti.

İHA | 13.08.2019 - 17:04..
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Bahattin Ot (57), eşi Hanife ile tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Eşi Hanife'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarlasında yere yığılan Bahattin Ot'a ilk müdahaleyi yaptı ancak Ot'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekibi geldi. Savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot'un cenazesi, otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tarla sularken hayatını kaybetti

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