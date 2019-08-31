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Burdur’da trafik kazası : 1 ölü, 9 yaralı

Üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İHA | 31.08.2019 - 20:53..
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Burdur merkeze bağlı Düğer köy yolunda, Arap Şerif Dadak idaresindeki otomobil, Mehmet Macit (76) yönetimindeki otomobil ve Mevlüt Koruk yönetimindeki otomobil yolda çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Arap Şerif Dadak, Mehmet Macit ve Mevlüt Koruk ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Fadime Yavuz (76), Deniz Dadak (5), Doğaç Dadak (12), Arzu Yavuz Dadak (38), Zafer Yavuz (34), Firdevs Macit ve Eşe Koruk yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Burdur’da trafik kazası : 1 ölü, 9 yaralı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Mehmet Macit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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