taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8676
Euro
6.5252
Altın
1558.37
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.146
Bitcoin
47226.32

Burdur’da trafik kazası: 5 yaralı

Bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 10.01.2020 - 22:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Burdur’da Tefenni istikametinden Burdur’a gelen Mehmet Ali Arıkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı araç Kuruçay mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada şoförle birlikte araçta yolcu olarak bulunan Rıza Aslan (45), Hurşit Ongun (40), Emine Çakmak (11) ve Hüseyin Mert Şahin (18) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burdur’da trafik kazası: 5 yaralı -1

İlginizi Çekebilir
Mezarlıktaki tecavüz girişimine 19 yıl hapis istemi
Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunan İkram Ç.'nin 19,5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Gitmemek için babasını bıçakladığı yurda yerleştirildi
Samsun'da kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçaklayan D.Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra yurda götürüldü.
Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 2 ölü
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 kişi öldü.
Okulun alt katındaki iş yeri yandı, öğrenciler çıkarıldı
Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

451
Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

519
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

186
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

1007
Halk TV'nin satışı kesinleşti

Halk TV'nin satışı kesinleşti

177
Türkiye'nin Otomobili ABD'de fuarda tanıtıldı

Türkiye'nin Otomobili ABD'de fuarda tanıtıldı

205
Amerika'dan İran'a yeni yaptırımlar

Amerika'dan İran'a yeni yaptırımlar

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir