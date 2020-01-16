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Burdur'da yaban hayatı görüntülendi

Özel olarak yerleştirilen iki adet fotokapandan bir yıl boyunca elde edilen aralık, ocak ve şubat aylarına ait görüntüleri yayınladı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 16:14..
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Burdur, Isparta ve Antalya illerinde yaban hayatı ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Doğal yaşam alanlarına özel olarak yerleştirilen fotokapan çalışmalarının kaydettiği üç ilde hem yaban hayatı zenginliğinin ortaya çıkarılması hem de kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız yürütüldüğü bildirildi.

1 YILLIK GÖRÜNTÜLER

Fotokapanın yakaladığı çalışmada yabani hayvan türlerinden kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal ağırlıklı olarak tespit edildi.

Burdur'da yaban hayat görüntülendi ViDEO

Burdur'da yaban hayatı görüntülendi

Burdur'da yaban hayatı görüntülendi

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