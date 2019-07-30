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Burgazada'da Vedat Milor'a saldırı

Gastronomi uzmanı Milor, Burgazada'da rıhtıma yakın bir restoranın geçiş sınırını ihlal ettiğini söylediği için denize itildi.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 11:46..
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Burgazada'da Vedat Milor'a saldırı

Dünyaca ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, Burgazada’da saldırıya uğradı.

Başından geçenleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Milor, gereğinin yapılması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Vedat  Milor başından geçen olayı ise şu şekilde takipçileri ile paylaştı:

"Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar belediyenin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

"SANA NE LAN, FAZLA KONUŞMA DEDİ, DENİZE İTTİ"

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan 'Sana ne lan, fazla konuşma' diyerek, beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

"BOYNUM KIRILABİLİRDİ"

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet, düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin belediye başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Burgazada'da Vedat Milor'a saldırı

"ALLAH'TAN SES KAYDI AÇIK KALMIŞ"

Çok üzücü bir olay daha var. Restoran sahipleri, benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah'tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

"YAPILMASI GEREKEN BELEDİYENİN UYGUN HALE GETİRMESİ"

Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey, belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi."

İBB'DEN YANIT

Öte yandan Milor'un bu paylaşımını gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekibi, Twitter üzerinden yardımcı olunacağını aktardı.

Burgazada'da Vedat Milor'a saldırı

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